Трамп просит ограничить помощь странам, которые не признают Иерусалим столицей Израиля

Президент США напомнил, что в 2016 году Вашингтон предоставил тем странам, которые выступили против этого признания, более 20 млрд долларов помощи.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп просит Конгресс ограничить предоставление помощи тем странам, которые отказались признать Иерусалим столицей Израиля и проголосовали против этого признания на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом глава Белого дома сообщил во время первого ежегодного выступления с речью «О состоянии государства» (State of the Union) перед обеими палатами Конгресса США.

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Он напомнил, что в прошлом месяце осуществил шаги по признанию Иерусалима столицей Израиля, которые до этого единогласно были одобрены Сенатом.

«Вскоре после этого десятки стран на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций проголосовали против суверенного права Америки относительно принятия этого решения. В 2016 году американские налогоплательщики щедро предоставили тем самым странам более 20 млрд долларов в виде помощи», - подчеркнул Трамп.

«Именно поэтому сегодня я прошу Конгресс одобрить законодательство для содействия обеспечению того, чтобы американская зарубежная помощь в долларах всегда служила американским интересам и поступала исключительно друзьям Америки, а не врагам», - добавил президент США.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Трамп объявил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке признали Иерусалим столицей Израиля. Он также пообещал перенести туда посольство США из Тель-Авива.

Это решение вызвало резкое осуждение мировой общественности и спровоцировало волну беспорядков в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях. Во время столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, более 700 получили ранения.

Украина и Грузия не принимали участия в голосовании по резолюции ООН, которая исключает признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. По словам представителей украинской делегации в ООН, таким образом они выразили свою позицию, что такое голосование не будет способствовать уменьшению напряженности в регионе, а статус Иерусалима должен быть решен только путем мирных переговоров.