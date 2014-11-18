В Венгрии собрался 10-тысячный митинг против политики премьер-министра (фото, видео)

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Протесты продолжаются и после полуночи. Люди стоят возле парламента.

Демонстрация у здания парламента была вызвана отказом Орбана отстранить от занимаемой должности президента налоговой и таможенной администрации Венгрии Илдико Вида. Еще одним требованием демонстрантов стало смещение главы налогового управления страны.

По данным агентства, подобные акции протеста прошли в более 20 венгерских городах, а также в Лондоне, Берлине и Стокгольме.

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Ранее стало известно, что США запретили въезд на свою территорию президенту налоговой и таможенной администрации Венгрии Илдико Вида и еще пяти венгерским чиновникам, которых Вашингтон заподозрил в коррупции.

По мнению российского агентства, одной из причин стала сдержанная политика Венгрии в вопросе санкций Евросоюза против России.