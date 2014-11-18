В Венгрии собрался 10-тысячный митинг против политики премьер-министра (фото, видео)
Более 10 тысяч человек собрались в венгерской столице Будапеште, чтобы принять участие в акции протеста против политики премьер-министра страны Виктора Орбана.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
Протесты продолжаются и после полуночи. Люди стоят возле парламента.
Демонстрация у здания парламента была вызвана отказом Орбана отстранить от занимаемой должности президента налоговой и таможенной администрации Венгрии Илдико Вида. Еще одним требованием демонстрантов стало смещение главы налогового управления страны.
По данным агентства, подобные акции протеста прошли в более 20 венгерских городах, а также в Лондоне, Берлине и Стокгольме.
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Ранее стало известно, что США запретили въезд на свою территорию президенту налоговой и таможенной администрации Венгрии Илдико Вида и еще пяти венгерским чиновникам, которых Вашингтон заподозрил в коррупции.
По мнению российского агентства, одной из причин стала сдержанная политика Венгрии в вопросе санкций Евросоюза против России.