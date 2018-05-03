В США пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за треснувшего иллюминатора (видео)

Пассажирский самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил срочную посадку из-за иллюминатора, который треснул во время полета.

Самолет выполнял рейс из Чикаго в Ньюарк, когда пассажиры заметили трещину в иллюминаторе. Аварийное приземление пилоты совершили на полпути, всех 76 пассажиров с борта эвакуировали.

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Самолет с дефектом отправили на экспертизу.

Как сообщал УНИАН, две недели назад самолет этой же компании совершил другой экстремальный вылет. На высоте у него взорвался двигатель, в результате чего погибла одна из пассажиров.