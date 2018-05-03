В США пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за треснувшего иллюминатора (видео)
14:27, 03 мая 2018Мир
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Пассажирский самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил срочную посадку из-за иллюминатора, который треснул во время полета.
Иллюстрация \ REUTERS
Самолет выполнял рейс из Чикаго в Ньюарк, когда пассажиры заметили трещину в иллюминаторе. Аварийное приземление пилоты совершили на полпути, всех 76 пассажиров с борта эвакуировали.
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Самолет с дефектом отправили на экспертизу.
Как сообщал УНИАН, две недели назад самолет этой же компании совершил другой экстремальный вылет. На высоте у него взорвался двигатель, в результате чего погибла одна из пассажиров.
Пассажирский самолет американской компании приземлился с треснутым окном
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