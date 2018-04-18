"Взрыв произошел молниеносно, начался хаос" - пассажиры рассказали о происходящем в самолете после взрыва двигателя (фото)

На борту самолета, который выполнял рейс Нью-Йорк-Далас, находились почти полторы сотни пассажиров.

Во время полета американского самолета внезапно взорвался двигатель. Погибла женщина, еще одну пассажирку едва не высосало в разбитый иллюминатор. Пилотам удалось экстренно посадить самолет в Филадельфии.

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Самолет американской компании Southwest Airlines вылетел из Нью-Йорка, на борту было 144 пассажира и пять членов экипажа. Через четыре часа они должны были приземлиться в Даласе, передает ТСН.

"Прошло примерно 20 минут после взлета самолета. На высоте 9 км из кабины поступило несколько уведомлений и предупреждений. Экипаж надел кислородные маски и сообщил о неисправности одного двигателя. Они летели на одном двигателе и экстренно сели", - сказал председатель Национального совета по безопасности на транспорте США Роберт Сумвольт.

Пассажиры вспоминают, что самолет резко снизился на несколько метров. В соцсети распространяют видео – все пассажиры в кислородных масках, а огромный самолет - трясет. Также пассажиры разместили фотографии самолета, выбитое окно, остатки двигателя.

Взрыв разорвал двигатель на куски, повредил крыло и фюзеляж. Обломки летели в разные стороны – один из них выбил иллюминатор. После разгерметизации одну из пассажирок едва не высосало в окно. По данным СМИ, один из обломков сильно ранил пассажирку Дженнифер Риордан из Нью-Мексико. После того, как пилоты посадили самолет в Филадельфии, женщину сразу отвезли в больницу. Однако спасти ее не смогли.

О погибшей Дженнифер Риордан известно, что она была замужем, у нее остались дети. Об этом пишет ABC News. Женщина работала в сфере маркетинга в Центре медицинских наук университета Нью-Мексико.

Пассажир Мэтт Тренчин вспоминает, что взрыв произошел молниеносно, выбило стекло в окне, начался хаос, в салоне чувствовался запах дыма. "Мы начали снижаться. Некоторые пассажиры не могли удержать свой ужас, а некоторые плакали, когда увидели через открытое окно поврежденный двигатель", - вспоминает пассажир.

Пассажир Джим Деметрос сидел через три ряда от разбитого окна. Говорит, все внимание было приковано к женщине, которая получила травмы. "Это был довольно страшный инцидент. Но экипаж сделал фантастическую работу, чтобы всех успокоить", - вспоминает мужчина.

Другая пассажирка Касси Адамс вспоминает, что почти сразу после того, как было разбито окно, в него чуть не высосало женщину. "Двое храбрых мужчин сразу отреагировали, схватили ее и затащили обратно в салон", - сказала Адамс.

Один из мужчин стоял у разбитого окна, чтобы туда больше никого не засосало. "Это было страшно. Те мужчины - герои", - отметила Адамс.

Семь человек получили незначительные травмы, им госпитализация не потребовалась.

В аэропорт через минуты приехали пожарные и полицейские. "Наши пожарные накрыли все пеной, был риск утечки топлива", - отметил представитель пожарной службы Филадельфии Адам Тиль.

Почему в небе взорвался двигатель – до сих пор неизвестно. Расследование, считают чиновники, будет длиться минимум год.

Генеральный директор Southwest Airlines Гэри Келли выразил благодарность, что никто другой не был серьезно ранен, но назвал смерть пассажира "трагической потерей". "Это печальный день, и наши сердца вместе с семьей и близкими погибшей клиентки", - сказал Келли во время пресс-конференции.

Он заявил, что не знал о проблемах с самолетом Boeing 737, который последний раз проверили в воскресенье. Тогда не выявили никаких проблем, в том числе с двигателем. Келли назвал Boeing 737 "рабочей лошадью авиалиний". Двигатель, который взорвался, прошел более 40 тыс. циклов. С момента его последнего ремонта было 10 тыс. циклов. Двигатели обычно ремонтируют после 30 тыс. циклов.

Келли уточнил, что это первый подобный случай на борту самолета этой авиакомпании. Он похвалил экипаж и назвал капитана полета Тамми Джо Шульц "очень опытной", добавив, что она начала работать в компании в 1994 году и была капитаном "больше десяти лет". О ней известно, что в свое время она была американским военно-морским пихотинцем. Шульц стала одной из первых женщин-пилотов истребителей в истории американского флота и одной из первых женщин, которые летают на F-18.

"Они (экипаж) прекрасно выполнили свою работу", - добавил Келли.

Компания Boeing также выразила "глубокое соболезнование" семье погибшей.

Трагедия на борту самолета для американских пассажирских перевозок - первая за последние девять лет. В 2009 году самолет Colgan 3407 разбился возле Буффало в штате Нью-Йорк. Тогда погибли 49 человек на борту и один человек на земле.