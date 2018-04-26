Генсек НАТО прокомментировал московские угрозы относительно вступления Македонии в Альянс

Глава организации объяснил, почему РФ так остро реагирует на обретение членства в НАТО третьими странами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Македонии в Альянс могут решать только Скопье и государства-члены НАТО.

Как сообщает «Европейская правда», такое заявление генсек Альянса сделал в преддверии встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Отмечается, что таким образом Столтенберг ответил на заявление посла РФ в Македонии о том, что страна превратится в "легитимную цель", если вступит в НАТО.

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"Следует подчеркнуть право любой страны выбирать собственный путь, в том числе в сфере безопасности. Это важнейший принцип для НАТО, который продвигала и Россия, как это видно из ряда документов", - заявил он.

"Скопье само должно решать, присоединяться ли к НАТО, и государства-члены Альянса, никто не может наложить вето на это решение", - отметил Столтенберг.

По словам генсека, нежелание Россией приобретения членства в НАТО другими странами основывается на идее сфер влияния, по которой большое государство контролирует меньшие. Он подчеркнул, что эта идея противоречит всему, что важно для НАТО.

Напомним, посол России Олег Щербак ранее высказал предупреждение Македонии относительно высылки российского дипломата из страны. Он также предостерег Македонию от вступления в НАТО. «Если будет конфликт между Россией и НАТО, вы станете законной целью», - сказал Щербак.