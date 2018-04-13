Россия пригрозила Македонии военными действиями в случае вступления в НАТО

Американский сенатор успокоил македонцев: не стоит прислушиваться к россиянам, ведь "они больше лают, чем кусают".

Посол России Олег Щербак высказал предупреждение Македонии относительно высылки российского дипломата из страны. Он также предостерег Македонию от вступления в НАТО. «Если будет конфликт между Россией и НАТО, вы станете законной целью», - сказал Щербак.

Как передает Голос Америки, в ответ на это заявление премьер-министр Македонии Зорян Заев подчеркнул, что страна стремится присоединиться к НАТО ради достижения мира и уважения прав человека.

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«Мы действовали в соответствии с законами и Венской конвенции. Македония имеет стратегические цели, такие как членство в НАТО и ЕС. Мы не хотим, чтобы членство в Альянсе на кого-то нападало, а стремимся к миру в мире и уважению прав человека», - подчеркнул Заев, отметив желание Македонии развивать отношения с Россией.

О том, что Россия пытается навредить вступлению страны в НАТО, заявлял и сенатор-демократ Крис Мерфи после своего визита в Македонии в марте.

«Исторически, россияне не имели значительного присутствия в Македонии, как это было в Сербии или Черногории, но они делают это сейчас», - подчеркнул Мерфи.

Однако теперь, считает сенатор, «россияне очень четко отметили, что они постараются помешать Македонии, если и будет стремиться к вступлению в НАТО».

Македонцам, по мнению Мерфи, не стоит прислушиваться к россиянам, ведь «они больше лают, чем кусают». Сенатор, однако, отметил, что россияне начали организовывать собственную политическую партию в этой стране и инвестируют больше денег, чем когда-либо.

Мерфи подчеркнул важность борьбы против российской пропаганды. «Мы тесно сотрудничаем с Македонией, с правительством, чтобы македонцы понимали, что такое российская пропаганда, а что является настоящими новостями и какова настоящая точка зрения македонцев и журналистов».

Как сообщал УНИАН, ранее постпред США выступила за членство Украины в НАТО.