США проверили территорию закрытого генконсульства РФ в Сиэтле, Москва заявила о "рейдерском захвате" (фоторепортаж)

07:51, 26 апреля 2018
Мир
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Представители американских властей вошли на территорию резиденции российского генерального консульства в Сиэтле, в Госдепе пояснили, что сотрудники осмотрели здание российского консульства в Сиэтле, чтобы убедиться, что на его территории никого не осталось

Соответствующие действия были применены после того, как дипломаты РФ накануне покинули дипучреждение. Об этом сообщила в Twitter заявила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Мы будем обеспечивать его безопасность в соответствии с нашими обязательствами. Никакого "вторжения", просто жесткий и законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России", – пояснила она.

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В то же время в России таким шагом были возмущены - официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о "рейдерском захвате со стороны США".

Российское посольство обвинило власти США в грубом нарушении конвенции о дипотношениях и пообещало, что Москва примет решение об ответных мерах, сообщает "РИА Новости".

Как сообщалось, 26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, в котором подозревают Москву.

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