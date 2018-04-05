Американские дипломаты на рассвете выехали из посольства в России

11:36, 05 апреля 2018
Мир
75
REUTERS

Читайте такжеНАТО не выдаст визы трем российским дипломатам

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на очевидцев, примерно с 4 утра по московскому времени на территорию посольства начали заезжать автобусы. Колонна транспортных средств отправилась от диппредставительства до 7:00 мск.

Дипломаты и их семьи выехали в направлении аэропорта на трех автобусах и микроавтобусе.

Детали американская сторона не комментирует.

Как сообщал УНИАН, дипломатам США было приказано выехать из РФ до 5 апреля.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, в котором подозревают Москву.

29 марта глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о мерах России в ответ. 58 сотрудников американского посольства в Москве и два сотрудника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.

Россия также потребовала от Соединенных Штатов до 31 марта закрыть генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Дипломатическая война мира с Россией
Теги: #США#Россия#дипломаты