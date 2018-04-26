В Баварии у входа во все госучреждения повесят кресты

Премьер-министр Баварии заявил, что крест не нужно рассматривать как религиозный символ.

Власти земли Бавария в Германии распорядились поместить изображения христианского креста у входа в общественные здания.

Как передает Русская служба Би-би-си, премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что крест не нужно рассматривать как религиозный символ, а как четкое декларирование баварской идентичности и христианских ценностей.

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Однако оппоненты полагают, что таким образом правящий Христианско-социальный союз пытается заручиться дополнительной поддержкой избирателей накануне предстоящих в октябре выборов на фоне растущей популярности ультраправых движений. Большая часть жителей Баварии исповедуют католицизм.

В настоящее время кресты в обязательном порядке присутствуют во всех образовательных учреждениях и судах.

Постановление вступит в силу с 1 июня, но оно не будет обязательным к исполнению для муниципальных и федеральных учреждений.

Как сообщал УНИАН, ранее Папа Римский призвал бороться с коррупцией.