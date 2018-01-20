Папа Римский призвал бороться с коррупцией
09:52, 20 января 2018Мир
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Он отметил, что противодействие коррупции требует большей открытости в государственных учреждениях.
Папа Римский Франциск \ REUTERS
Папа Римский Франциск призвал противодействовать коррупции, пишет Reuters. «Все, что делается для борьбы с этим социальным бичем заслуживает нашего внимания и поддержки... Это – битва, в которую вовлечены все мы», - сказал Франциск.
Читайте такжеПапа Римский в рождественском послании попросил мира для УкраиныПо его словам, "противодействие коррупции требует большей культуры открытости в государственных учреждениях, частном секторе и общественных организациях и церковные общины- не исключение".
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