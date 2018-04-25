В Армении министр спорта подал в отставку и присоединился к протестам

Партия Процветающая Армения призвала своих сторонников присоединиться к протестному движению Никола Пашиняна.

Исполняющий обязанности министра спорта Армении Грачья Ростомян подал в отставку и решил присоединиться к протестам.

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Об этом сообщает информагентство Арменпрес. "Как сторонник партии Процветающая Армения, я поддерживаю призыв к всенародной мобилизации... Сейчас нет ничего важнее, чем найти мирный выход для нашей родины", - заявил Ростомян.

Ранее крупнейшая в Армении оппозиционная политическая партия Процветающая Армения призвала своих сторонников выйти на улицы и присоединиться к протестному движению Никола Пашиняна.

Утром в Ереване люди стали перекрывать главные дороги города после того, как оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал снова выйти на акции протеста.

Он также заявлял, что правящая Республиканская партия Армении хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть".

Полиция начала стягивать к центру Еревана силы и спецтехнику. В среду утром должны были состояться переговоры Пашиняна и в.и.о. премьера Карена Карапетяна, однако они были отменены.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временным исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна с правящей Республиканской партии Армении.