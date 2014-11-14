Евросоюз еще не определился с новыми санкциями из-за кризиса в Украине

Об этом накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в понедельник, 17 ноября, в Брюсселе и на котором будет рассматриваться украинский вопрос, сообщил УНИАН высокопоставленный европейский дипломат.

По его словам, Верховный представитель ЕС Федерика Могерини, под председательством которой и состоится заседание, "хочет услышать их ощущения и их оценки не только ситуации, но и то, как мы будем реагировать". "Я на этом настаиваю, потому что порой есть непонимание", - сказал он.

Европейский дипломат напомнил, что речь идет о трех видах санкций.

"Первое - это индивидуальные санкции, которые предусматривают замораживание активов и запрещение на въезд. Сейчас у нас большой список - более ста девяноста человек. Но также у нас есть 23 юридических лица. Речь идет о том, захотят ли министры принять в понедельник решение, после чего его выполнит Комитет постоянных представителей", - пояснил он.

Другие меры пресечения касаются незаконной аннексии Крыма. "Может ли быть место для углубления мер пресечения, если этого захотят министры, это им (нужно) ответить на этот вопрос", - отметил дипломат.

К третьему виду санкций он отнес экономические. "Здесь нам нужно также услышать, что скажут министры иностранных дел, должны ли мы продвигаться вперед или же только начать их готовить и подождать", - добавил европейский дипломат.

Читайте такжеКэмерон: Санкций против России могут быть ужесточены При этом он не исключил, что министры могут обсудить все три вида санкций. "Проще принять решение относительно индивидуальных санкций, поскольку для экономических нужно провести много работы. Мы еще не на этой стадии", - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос относительно продажи России французских вертолетоносцев «Мистраль», собеседник заметил, что этот вопрос является вопросом двусторонних отношений между государствами.

Напомним, высокопоставленный европейский дипломат ранее сообщил, что украинский вопрос будет обсуждаться 17 ноября в новом формате "стратегической дискуссии", предложенном Могерини. "Верховный представитель хочет немного изменить привычки министров, и хочет иметь очень открытую, стратегическую дискуссию относительно Украины. Это то, что она хотела бы делать каждый месяц, чтобы как можно лучше организовать и рационализировать работу Совета и проводить каждый месяц стратегическую дискуссию", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В результате этих действий ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели в отношении России три этапа санкций.

В сентябре в Минске состоялись два раунда переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, в результате которых были приняты так называемые «Минские договоренности», которые предусматривали, в частности, прекращение огня и возобновление Украиной контроля над границей с Россией.

Читайте такжеМеркель готова встретиться с Путиным на саммите G20 ради урегулирования кризиса на ДонбассеОднако РФ и террористы не придерживаются этих договоренностей, российские войска продолжают обстреливать из «Градов» и минометов жилые дома и блокпосты украинских военных и значительно усилили свою группировку на Донбассе.

9 ноября Могерини заявила, что "последние отчеты специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине относительно конвоев со значительным количеством тяжелого вооружения, танки и войска без опознавательных знаков в сепаратистских районах, которые движутся на запад, являются очень тревожным фактором. Это происходит в дополнение к сообщениям о тяжелых ночных обстрелах в Донецкой области и к отчетам последней недели об увеличении движения войск и техники".

Верховный представитель отметила, что крайне важно избежать любой эскалации военных действий.

В связи с этим она призвала Россию "в этом отношении полностью взять на себя ответственность, в том числе, прекратить любое последующее движение военных, оружия или бойцов со своей территории на территорию Украины, вывести все войска, вооружение и технику, которые находятся под ее контролем, из Украины", а также использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы те "добросовестно выполнили обязательства, взятые в Минске".