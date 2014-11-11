Могерини: Совет ЕС обсудит меры для поддержки Украины
18:21, 11 ноября 2014Политика
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На заседании Совета Евросоюза на следующей неделе среди прочего будут обсуждаться меры для поддержки Украины.
REUTERS
Об этом сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает радио "Свобода".
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Эти меры нужны поскольку в настоящее время тяжелое для Украиныиз-за вопроса безопасности на ее территории, экономического положения, положения с энергоносителями, заявила она на пресс-конференции в Берлине.
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