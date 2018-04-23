"Идет холодная война": генсек ООН заявил, что организация не может решить конфликт в Сирии

По его мнению, "наивно полагать, что ООН может каким-либо магическим способом решить все проблемы в Сирии".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал неэффективность Совета Безопасности и рассказал о начале новой холодной войны.

Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT. По его мнению, "наивно полагать, что ООН может каким-либо магическим способом решить все проблемы в Сирии".

"В Сирии существует несколько разных армий, всевозможные ополчения, сражаются со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, есть разрыв между суннитами и шиитами... Это очевидно, наивно полагать, что ООН может магическим образом решить все эти проблемы, особенно когда Совет Безопасности настолько фрагментирован", - сказал он.

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Он отмечает, что ясно, что «холодная война» вернулась, но видит и пару отличий между нынешней и предыдущей.

«Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь, Соединенные Штаты и русские не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие", - заявил Гутерриш. По его словам, нет двух однородных контролируемых блоков.

Как сообщалось ранее, США планируют быстрый вывод своего военного персонала из Сирии.