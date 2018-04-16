Трамп хочет как можно скорее вывести войска США из Сирии

Белый дом подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хочет скорейшего вывода американских войск из Сирии.

США планируют быстрый вывод своего военного персонала из Сирии, о чем ранее уже объявлял президент страны Дональд Трамп.

Об этом в понедельник, 16 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, как пишет DW.

"Цели миссии США в Сирии остались неизменными. Президент четко заявил, что хочет возвращения американских сил домой как можно скорее", - говорится в заявлении пресс-секретаря американской администрации.

Читайте такжеВо Франции показали видео запуска ракет по Сирии

Она напомнила, что целью США в Сирии остается "полный разгром "Исламского государства" и создание условий для предотвращения его возвращения". "Мы надеемся, что наши региональные союзники и партнеры возьмут на себя более значительную ответственность, как в финансовом, так и в военном плане, за безопасность в регионе", - сказала Сандерс. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что после вывода американского военного персонала из Сирии об этой стране "должны позаботиться другие".

Напомним, что в ночь на 14 США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским военным объектам, которые связаны с химическим оружием. Страны прибегли к военному вмешательству, поскольку возлагают на сирийское правительство ответственность за предполагаемую химическую атаку, совершенную в городе Дума.