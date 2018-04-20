В Ереване сотни противников Саргсяна задерживают силой, на улицы выходят все больше людей (фото)

Пока власти Армении копируют методы режима Путина, тактика оппозиции остаётся прежней: гражданское неповиновение, перекрытие улиц, мостов.

В Ереване участники акции протеста против назначения Сержа Саргсяна премьером правительства Армении вновь начали блокировать автомобильное движение. Полиция задерживает участников акции, в отделение полиции доставлены около двухсот человек.

Как передает Радио Свобода, количество протестующих растёт, на улицы выходят всё больше людей. Призывов полиции о недопустимости блокирования магистралей и, в связи с этим, о возможности применения "законных мер" никто не слышит. К протестам присоединяются автомобилисты и водители большегрузных автомобилей.

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Протестующие и сотрудники правоохранительных органов должны соблюдать требования закона, считает премьер-министр Серж Саргсян. По его словам, единственный путь смены власти в Армении – выборы.

Во вторник, 17 апреля, парламент Армении выбрал премьер-министром страны Сержа Саргсяна, отработавшего два мандата на посту президента. 18 апреля начались многотысячные протестные акции, которые, распространились на Гюмри и некоторые другие города.

Лидер протестующих и оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал митингующих не оказывать сопротивления правоохранительным органам, но продолжать выступать против назначения главой правительства недавнего президента Саргсяна.

Никол Пашинян в интервью телеканалу "Настоящее Время" заявил, что не ожидает ослабления протестов и подтвердил, что тактика остаётся прежней: гражданское неповиновение, перекрытие улиц, мостов. "Мы призываем полицию не защищать Сержа Саргсяна, потому что это полиция не Сержа Саргсяна, это полиция республики Армении и народа республики", сказал Пашинян.

Как сообщал УНИАН, полиция Армении предупредила протестующих о возможном применении оружия.