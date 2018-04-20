Трамп вообще не является целью расследования Мюллера о вмешательстве России – СМИ

Трамп долгое время критиковал специального прокурора Мюллера за длительное расследование, в котором сам президент может быть одной из целей.

Заместитель министра юстиции США Род Розенстин якобы лично заверил президента страны Дональда Трампа, что тот вообще не является целью расследования в отношении российского вмешательства в политические процессы в США, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

Об этом сообщает ряд американских СМИ со ссылкой на информированные источники, передает Голос Америки.

Как пишет Bloomberg, Розенстин сам поднял данную тему в разговоре с Трампом в прошлый четверг, заверив Трампа, что тот не фигурирует в расследовании Мюллера в качестве цели вообще. При этом Си-эн-Эн сообщает, будто Розенстин сказал президенту США, что он не является целью лишь расследования относительно его юриста Майкла Коэна, которое особенно взбесило Трампа.

Трамп долгое время критиковал специального прокурора Мюллера за длительное расследование, в котором сам президент может быть одной из целей.

Критика усилилась после проведения ФБР обыска и выемки документов из офиса личного юриста Трампа Майкла Коэна, среди которых якобы и записи разговоров президента с Коэном, материалы, которые касались женщин, которые заявляли об отношениях с Трампом и др.

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Поговаривали, что президент США может пойти на освобождение Мюллера, что могло бы вызвать конституционный кризис в Америке. В Конгрессе были инициированы специальные законопроекты, призванные защитить спецкрокурора. Предполагалось, что Трамп может пойти на увольнение Розенстина с тем, чтобы назначенный на его место заместитель самостоятельно принял решение об увольнении Мюллера.

На днях полиция американского города Питтсбург даже приказала сотрудникам быть готовыми к беспорядкам в городе в случае, если Трамп таки уволит Мюллера.

При этом сам президент заявлял, что не уволит Мюллера или Розенстина, потому что, мол, следствие не угрожает ему, потому что никакого сговора между штабом Трампа и правительством России в ходе выборов 2016-го года не было.

Критики и сторонники Трампа по разному восприняли сообщение о его разговоре с Розенстином.

Первые отмечают, что обвинения против лично Трампа могут возникнуть в любой момент и стать кульминацией следствия. Сторонники президента увидели в словах Розенстина, о которых сообщают СМИ, оправдание президента и доказательство бессмысленности и политической мотивированности тех, кто настаивает на том, что избранию Трампа президентом способствовала Россия.

"Не переживайте за заголовок новости. Никто не является целью расследования, пока на него наденут наручники", - твиттнул популярный критик Трампа Эрик Гарланд.

"Сначала Мюллер, а теперь и Розенстин заявили Дональду Трампу, что он не является целью расследования связей Трампа с Россией. А это означает, что обвинения, которые содержались в досье Кристофера Стила (данный документ стал основанием для слежения за членами команды Трампа со стороны спецслужб США - прим. ГА), полностью ложные, ведь тот обвинял кандидата в президенты Трампа в широком сговоре. Это расследование длится уже 22 месяца", - твиттнул Рован Скарборо, журналист издания The Washington Times.

"Заканчивайте охоту на ведьм! Президента Трампа оправдали после того, как Розенстин заявил ему, что он не является целью расследования спецпрокурора Мюллера относительно Коэна", - твиттнул популярный ведущий канала Fox Лу Доббс.