В США готовятся к возможным беспорядкам в случае увольнения Трампом спецпрокурора Мюллера - СМИ

Командующий полиции Питтсбурга Джозеф Виктор в среду разослал своим подчиненным письмо по электронной почте, заявив, что "кое-кто считает, что президент Трамп вскоре пойдет на увольнение спецпрокурора Мюллера", что может вызвать "значительный протест в течение суток после увольнения".

Полиция Американского города Питтсбург готовится к возможным беспорядкам в городе, если президент США примет решение уволить специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием вмешательства России в политические процессы в США.

Об этом сообщают в Fox News со ссылкой на информацию от многочисленных журналистов и источников, не связанных с каналом Fox News, передает Голос Америки.

Президент США заявлял, что не будет увольнять специального прокурора, но во вторник лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл заявил, что не будет проводить голосование по законопроекту, который ставит целью защитить спецпрокурора от возможного увольнения президентом, даже если Юридический комитет Сената выставит соответствующий законопроект на рассмотрение Сената. Макконнелл мотивировал свое решение уверенностью в том, что президент не станет увольнять Мюллера.

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Позиция лидера республиканского большинства в Сенате вызвала спекуляции о возможности увольнения спецпрокурора.

Командующий полиции Питтсбурга Джозеф Виктор в среду разослал своим подчиненным письмо по электронной почте, заявив, что "кое-кто считает, что президент Трамп вскоре пойдет на увольнение спецпрокурора Мюллера", что может вызвать "значительный протест в течение суток после увольнения".

"Учитывая эту информацию, начиная с 19-го апреля, все детективы департамента уголовных расследований обязуются иметь при себе полную униформу и защитное снаряжение", - говорится в сообщение от председателя местной полиции.

В мэрии города Питтсбург также отметили, что подготовка полиции имеет характер предостережения на случай "беспрецедентного события в истории США".

Между тем Юридичий комитет Сената США во главе с республиканцем Чаком Грессли планирует голосовать за представление к голосованию законопроекта, который должен защитить спецпрокурора от возможности увольнения президентом США.