Полиция перевозит в центр Еревана водометные машины

После применения против протестующих слезоточивого газа и шумовых гранат, полиция Армении перевозит к зданию парламента водометы.

Сотрудники армянской полиции перевозят в центр Еревана на проспект Баграмяна водометные машины.

Читайте такжеШумовые гранаты и слезоточивый газ: в центре Еревана происходят столкновения протестующих с полицией (фото, видео)

Об этом сообщает armtimes.com. Также к участникам акции вернулся лидер протеста Никол Пашинян, после того как он пострадал в ходе столкновений и был госпитализирован.

В настоящее время в Ереване парализовано дорожное движение, закрыты десятки улиц. На одной из станций метро митингующие сели в дверях, между поездом и перроном, сотрудники полиции пытались силой удалить их. Между ними произошла потасовка.

Также, по некоторым данным, среди протестующих были замечены российские пропагандисты.

В Ереване среди протестующих бегают российские пропагандисты с расстерянными физиономиями - не могут понять - для Расеюшки это хорошо или плохо... — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 16 квітня 2018 р.

Сегодня Республиканская партия Армении и партия "Дашнакцутюн" выдвинули Сержа Саргсяна, который в 2008-2018 годах был президентом страны, на пост премьер-министра. Это произошло через неделю после инаугурации нового президента Армена Саркисяна, которая ознаменовала завершение перехода Армении от президентской республики к парламентской. После инаугурации нового президента главой государства стал премьер-министр, которым до сегодняшнего дня был Карен Карапетян.

Как сообщал УНИАН, в центре столицы Армении Ереване происходят столкновения протестующих с полицией. Протесты в центре Еревана переросли в столкновения, когда митингующие попытались прорвать полицейский кордон. Полицейские применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. Сообщается о пострадавших с обеих сторон.