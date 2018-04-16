Противники "мафиозной власти" перекрыли центр Еревана накануне выборов премьер-министра

Оппозиция заявила, что если армянский парламент проведет выездное собрание, то протестующие возьмут под свой контроль весь Ереван.

Сторонники армянского оппозиционера Николы Пашиняна перекрыли сразу несколько улиц и проспектов в центре Еревана, чтобы не позволить депутатам войти в здание Национального собрания и выбрать экс-президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром 17 апреля.

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Как сообщает NEWS.am, полицейские перекрыли проспект Баграмяна, чтобы протестующие не смогли продвинуться в сторону здания парламента. Сторонники Пашиняна также пытались блокировать работу станции метро «Еритасардакан», но полицейские вывели их оттуда. В полиции предупредили, что если протестующие будут мешать общественному порядку, то акция может быть прервана.

"Это кампания против правящей Республиканской партии Армении и 3-го срока правления Сержа Саргсяна, во имя победы граждан Республики Армения против отчаяния и во имя достоинства, против эмиграции и во имя новой жизни", - пояснил цель протестов Пашинян. На митинге в Ереване 13 апреля он заявил, что "мафиозная власть захватила систему правления в стране".

Пашинян выступает против возможного назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром. Он и его сторонники начали акцию протеста еще 31 марта. В начале апреля состоялась церемония инаугурации президента страны Армена Саркисяна, который стал первым лидером страны, избранным армянским парламентом.