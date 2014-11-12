В ходе беспорядков в Варшаве ранены 50 человек

Сообщается, что половина из раненых - полицейские. Также полиция сообщила об аресте 300 человек, передает ВВС.

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Столкновения начались, когда группа участников акции, в основном члены ультраправых группировок, откололась от основного шествия и стала забрасывать полицейских камнями и петардами.

Четвертый год подряд проведение подобных маршей омрачается насилием. В прошлом году группа участников акции попыталась напасть на российское посольство в Варшаве.

11 ноября Польша отмечала восстановление государственного суверенитета: в результате Первой мировой войны в 1918 году территории, которые более 120 лет были поделены между Российской империей, Пруссией и Австро-Венгрией, объединились в так называемую Вторую Польскую республику. Члены ультраправых группировок уже не первый год устраивают беспорядки в День независимости.