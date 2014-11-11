В Варшаве День независимости Польши завершился столкновениями хулиганов с полицией

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских СМИ, молодые люди в масках бросали камни и фаеры в правоохранителей на пути прохождения "Марша независимости", который организуют патриотически-националистические организации.

Самая большая стычка произошла возле стадиона, построенного к Евро-2012.

Польские СМИ сообщают, что есть несколько пострадавших, среди которых участники марша, журналисты и правоохранители.

Пресс-секретарь польской полиции Мариуш Соколовский заявил в эфире TVP info, что правоохранители уже начали задерживать хулиганов.

Читайте такжеПольша празднует День независимостиРанее полиция сообщала, что еще до начала марша задержала сотню парней с запрещенными файерами.

По данным СМИ, в нынешнем "Марше независимости", который практически ежегодно сопровождается столкновениями между сторонниками правых и левых политических сил и полицией, приняли участие около 25 тыс. человек.

В прошлом году хулиганы в день празднования Независимости Польши напали на Посольство России и сожгли будку охранника возле одной из входных ворот. В этом году у "Марша независимости" был другой маршрут, который не проходил мимо российского дипредставительства.

Как сообщал УНИАН, Польша сегодня отмечает 96-ю годовщину независимости.