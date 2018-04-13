Британия созывает заседание СБ ООН и призывает привлечь Россию к ответственности по делу Скрипаля

Россию хотят привлечь к ответственности за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.

Британия созывает заседание СБ ООН и исполнительного совета ОЗХО и призывает привлечь Россию к ответственности за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.

Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в РФ в Twitter.

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"Необходимо привлечь Россию к ответственности за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Великобритания созвала заседание (исполнительного совета) ОЗХО и СБ ООН, чтобы сделать это", - говорится в сообщении посольства.

Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию выявили без сознания 4 марта в британском Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Ряд стран, включая Украину, приняли решение выдворить российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

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Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Кроме того, Франция, Германия, Польша, Канада выдворили по 4 российских дипломата, Литва, Чехия, Молдова - по 3, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия - по 2, Румыния, Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Бельгия и Ирландия - по 1.