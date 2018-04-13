Нищета, блеклость и тлен: журналисты засняли реальную жизнь в КНДР (фоторепортаж)

Журналисты показали на фото жизнь и будничную обстановку в КНДР.

Журналисты сделали фото будничной жизни в КНДР, которая резко контрастирует даже с приграничной в том же Китае.

Недельная поездка по китайской стороне ее границы с Северной Кореей показала пограничные места страны. Она показала резкие контрасты между яркими городами Китая и темными деревнями Северной Кореи.

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Для примера репортеры обнаружили группу северокорейских дайверов в реке Ялу, которые, по словам китайских жителей, занимаются поисками золота.

Они запечатлили знак, на котором написано «Возьмите инициативу, чтобы сохранить порядок вдоль границы», который стоит в поле на границе между Китаем и Северной Кореей. А так же северокорейского пограничника недалеко от города Чанбай.

Кроме того им удалось сфотографировать северокорейские сувениры, выставленные на продажу на берегу реки Ялу в Даньдуне в провинции Ляонин.