Латвия купит в Норвегии протитанковое вооружение на 4 млн евро - СМИ



Правительство Латвии соответствующее решение приняло на закрытом заседании в понедельник.

”Приобретение вооружения и техники существенно укрепит боеготовность земмесаргов (ополченцев). Этой техникой будут заменены технические единицы нескольких десятков лет давности, имеющиеся сейчас в распоряжении”, - передает слова министра обороны Раймонда Вейоніса новостной интернет-портал Delfi.

Латвия планирует закупить у Норвегии 800 единиц противотанкового вооружения Carl Gustav, 50 грузовиков Scania и 50 оснащенных легким вооружением вездеходов Mercedes Benz.

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Министр обороны Латвии Раймонд Вейонис и министр обороны Великобритании Майкл Фэллон ранее подписали договор о покупке властями балтийской страны гусеничной бронетехники. По условиям договора, Латвия приобретет 123 единицы гусеничной бронетехники у Великобритании на сумму 48,1 миллиона евро.

Латвия является членом НАТО с 2004 года.