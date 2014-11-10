В Нидерландах почтили память жертв рейса MH17 (фото, видео)

В Амстердаме прошла национальная церемония поминовения по жертвам катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний" в Украине.

В конференц-центре "РАИ" перед 1,6 тыс родными и близкими погибших выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который выразил надежду, что траурное мероприятие "принесет хоть чуточку утешения тем, кто до сих не оправился от своей потери", сообщает ТАСС.

"Что, если бы их рейс был задержан?", - начал свою речь глава голландского правительства. Он уверен, что все задавали себе этот вопрос после 17 июля, когда произошла трагедия. "Однако нет никакого "Что, если бы...?", а есть только суровая реальность - гибель 298 людей, 196 из которых - голландцы", - продолжил Рютте.

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По словам премьера, церемония должна помочь родственникам "найти силы и смелость двигаться вперед". "Но что мы можем, так это убедиться в том, чтобы мы достойно простились с жертвами трагедии", - сказал Марк Рютте.

В ходе церемонии были зачитаны имена всех 298 жертв катастрофы, с речами выступили и трое родственников погибших. "Мой младший брат позвонил мне во время ужина 17 июля и спросил, какой был номер рейса самолета, на котором собирались лететь мама и папа. Тучи начали сгущаться. А в 01:30 утра занавес пал. Они были в списке, - поделилась своими воспоминаниями Сюзанн Бейкер. - Наши родители вошли в самолет вместе, счастливыми и готовыми получать удовольствие от жизни. Пустота, которая осталась без них, не будет заполнена ничем и никогда".

В церемонии также приняли участие король Нидерландов Виллем-Александер с королевой Макимой и члены голландского правительства. Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечили филармонический оркестр Нидерландов, детский хор, а также ряд известных местных музыкантов, певцов и исполнителей.

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Программа разрабатывалась на основе пожеланий и предложений родственников погибших. Траурные мероприятия проходят в этот день и в других городах страны. По завершении официальной церемонии в конференц-центре "РАИ" состоится неформальная встреча родственников погибших с членами королевской семьи и правительства.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, совершавший рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.