Украина ожидает быстрого наказания виновных в катастрофе «Боинга» на Донетчине - Яценюк

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Арсений Яценюк сказал вновь назначенному министру иностранных дел Нидерландов Альберту Кундерсу, который прибыл в Украину для ознакомления с положением дел в расследовании катастрофы.

Кундерс проинформировал о ходе расследования, которое ведется международной группой во главе с Нидерландами. Экспертам удалось идентифицировать уже 289 погибших из 298. Сегодня из Харькова в Нидерланды в присутствии Кундерса и председателя Харьковской ОГА Игоря Балуты были отправлены 5 гробов с останками жертв катастрофы, которые недавно удалось найти на месте падения самолета. Следующим важным этапом станет исследование обломков корпуса самолета, сбор вещественных доказательств и передача дела в суд.

Яценюк подчеркнул, что правительство рассматривает уничтожение гражданского самолета ракетой, запуск которой состоялся из контролируемой российскими террористами территории, как преступление против человечности.

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Премьер подчеркнул важность совместной и скоординированной работы представителей всех стран, граждане которых погибли в катастрофе, для максимально быстрого совершения правосудия над преступниками, а также теми, кто поставлял им оружие, оказывал финансовую и политическую поддержку.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, совершавший рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.