Чубакка окажется на грани смерти: вышел новый трейлер спин-оффа "Звездных войн" о Хане Соло (видео)
19:58, 09 апреля 2018Мир
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Премьера ленты запланирована на 24 мая.
Картина расскажет о молодости контрабандиста Хана Соло / скриншот
В сети появился новый трейлер фильма «Соло. Звездные войны: Истории».
Ролик опубликован на YouTube-канале Star Wars.
Картина расскажет о молодости контрабандиста Хана Соло. В ленте покажут его приключения с напарником Чубаккой, который, судя по трейлеру, окажется на грани смерти.
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Главную роль исполнил Олден Эренрайк. В фильме также снялись Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.
Премьера ленты запланирована на 24 мая.
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