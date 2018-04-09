Чубакка окажется на грани смерти: вышел новый трейлер спин-оффа "Звездных войн" о Хане Соло (видео)

19:58, 09 апреля 2018
Мир
76
Картина расскажет о молодости контрабандиста Хана Соло / скриншот

Ролик опубликован на YouTube-канале Star Wars.

Картина расскажет о молодости контрабандиста Хана Соло. В ленте покажут его приключения с напарником Чубаккой, который, судя по трейлеру, окажется на грани смерти.

Читайте такжеDisney раскрыла сюжет спин-оффа "Звездных войн" о Хане Соло

Главную роль исполнил Олден Эренрайк. В фильме также снялись Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.

Премьера ленты запланирована на 24 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #трейлер#Соло: Звездные войны. Истории