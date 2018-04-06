Отравление Скрипаля: волонтеры попытались узнать, где в России могут изготовлять яд "Новичок" (карты)

Издание The Times указало в качестве возможного места производства отравляющего вещества "Новичок" военную исследовательскую базу в закрытом городе Шиханы Саратовской области России, но волонтеры исключили данную версию.

Мировые СМИ продолжают публиковать догадки о возможном месте производства и хранения нервно-паралитического вещества "Новичок", которое использовали при отравлении бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

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The Sun первым опубликовал данные о химической лаборатории в московском районе Ясенево. Где конкретно находится этот объект, таблоид не сообщил, но упомянул, что лаборатория относится к Службе внешней разведки (СВР) России. Волонтеры InformNapalm провели мониторинг карт местности и пришли к выводу, что в самом Ясенево таких объектов нет. Но рядом с Ясенево находится сельское поселение Сосенское, где на территории Бутовского лесопарка расположена в/ч 36606 – объект СВР.

"Это значительная по площади и хорошо охраняемая территория комплекса Службы внешней разведки России. Мы предполагаем, что именно здесь может находиться лаборатория для изготовления отравляющих веществ", - говорится в сообщении волонтеров.

Согласно спутниковым снимкам, отмечают в InformNapalm, наличие на территории места для складирования вынутого грунта позволяет допустить, что рядом было организовано подземное строительство. Объем вынутого грунта значительный.

Волонтеры привели несколько аргументов, почему изготовление "Новичка" может быть организовано на территории этого объекта СВР: во-первых, отсылка к СВР присутствует в данных The Sun, который ссылается на источники в британской разведке; территория СВР обладает высокой степенью секретности; есть основания полагать, что на объекте созданы подземные коммуникации, в которых несложно разместить и мини-лабораторию; диверсии и теракты за рубежом находятся в компетенции СВР, а не МО России, поэтому целесообразно замкнуть цикл производства и использования отравляющего вещества внутри одной службы во избежание утечки информации; очень важно упаковать ОВ в тару, подходящую для транспортировки через границу и проверки, это сложное техническое задание с высокой секретностью под силу только СВР, но не МО РФ; есть основания полагать, что комплекс СВР имеет входы/выходы со своей территории к Московскому метрополитену, что дополнительно расширяет возможности скрытной транспортировки ОВ, но в то же время создает опасность для мирного населения Москвы.

Ранее The Times сообщал, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое применили при отравлении бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, было разработано в лаборатории в закрытом городе Шиханы в Саратовской области России.