Отравление Скрипаля: волонтеры попытались узнать, где в России могут изготовлять яд "Новичок" (карты)

21:17, 06 апреля 2018
Мир
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Место отравления экс-агента ГРУ Скрипаля / REUTERS

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The Sun первым опубликовал данные о химической лаборатории в московском районе Ясенево. Где конкретно находится этот объект, таблоид не сообщил, но упомянул, что лаборатория относится к Службе внешней разведки (СВР) России. Волонтеры InformNapalm провели мониторинг карт местности и пришли к выводу, что в самом Ясенево таких объектов нет. Но рядом с Ясенево находится сельское поселение Сосенское, где на территории Бутовского лесопарка расположена в/ч 36606 – объект СВР.

"Это значительная по площади и хорошо охраняемая территория комплекса Службы внешней разведки России. Мы предполагаем, что именно здесь может находиться лаборатория для изготовления отравляющих веществ", - говорится в сообщении волонтеров.

Согласно спутниковым снимкам, отмечают в InformNapalm, наличие на территории места для складирования вынутого грунта позволяет допустить, что рядом было организовано подземное строительство. Объем вынутого грунта значительный. 

Волонтеры пытались узнать, где СВР России прячет &quot;Новичок&quot; / фото informnapalm.org
Волонтеры пытались узнать, где СВР России прячет &quot;Новичок&quot; / фото informnapalm.org
Волонтеры пытались узнать, где СВР России прячет &quot;Новичок&quot; / фото informnapalm.org
Волонтеры пытались узнать, где СВР России прячет &quot;Новичок&quot; / фото informnapalm.org

Волонтеры привели несколько аргументов, почему изготовление "Новичка" может быть организовано на территории этого объекта СВР: во-первых, отсылка к СВР присутствует в данных The Sun, который ссылается на источники в британской разведке; территория СВР обладает высокой степенью секретности; есть основания полагать, что на объекте созданы подземные коммуникации, в которых несложно разместить и мини-лабораторию; диверсии и теракты за рубежом находятся в компетенции СВР, а не МО России, поэтому целесообразно замкнуть цикл производства и использования отравляющего вещества внутри одной службы во избежание утечки информации; очень важно упаковать ОВ в тару, подходящую для транспортировки через границу и проверки, это сложное техническое задание с высокой секретностью под силу только СВР, но не МО РФ; есть основания полагать, что комплекс СВР имеет входы/выходы со своей территории к Московскому метрополитену, что дополнительно расширяет возможности скрытной транспортировки ОВ, но в то же время создает опасность для мирного населения Москвы.

Волонтеры пытались узнать, где СВР России прячет &quot;Новичок&quot; / фото informnapalm.org

Ранее The Times сообщал, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое применили при отравлении бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, было разработано в лаборатории в закрытом городе Шиханы в Саратовской области России.

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Новость в сюжете: Отравление российского экс-шпиона Скрипаля
Теги: #Россия#отравление#волонтеры#InformNapalm#Сергей Скрипаль