В одном из университетов Турции произошла стрельба, есть погибшие
16:21, 05 апреля 2018Мир
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Огонь по своим коллегам открыл один из сотрудников педагогического факультета.
Иллюстрация \ REUTERS
В университете Османгази в городе Эскишехир на западе Турции произошла стрельба, в результате которой погибло по меньшей мере четыре человека, еще три человека получили ранения.
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По предварительной информации, стрельба произошла на третьем этаже здания педагогического факультета около 15:00, сообщает NTV. Огонь по своим коллегам открыл научный сотрудник университета. Мотивы его поступка в настоящее время не установлены.
На данный момент известно, что в результате стрельбы убиты заместитель декана, секретарь, научный сотрудник и лектор педагогического факультета.
К зданию, где произошла стрельба, вызвавшая большую панику, прибыли полицейские и машины скорой помощи.
Сотрудникам службы безопасности университета удалось поймать стрелка. Его доставили в полицейский участок.
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