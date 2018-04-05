В одном из университетов Турции произошла стрельба, есть погибшие

16:21, 05 апреля 2018
Мир
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REUTERS

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По предварительной информации, стрельба произошла на третьем этаже здания педагогического факультета около 15:00, сообщает NTV.  Огонь по своим коллегам открыл научный сотрудник университета. Мотивы его поступка в настоящее время не установлены.

На данный момент известно, что в результате стрельбы убиты заместитель декана, секретарь, научный сотрудник и лектор педагогического факультета.

К зданию, где произошла стрельба, вызвавшая большую панику, прибыли полицейские и машины скорой помощи.

Сотрудникам службы безопасности университета удалось поймать стрелка. Его доставили в полицейский участок.

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Теги: #Турция#стрельба#университет