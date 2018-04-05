В одном из университетов Турции произошла стрельба, есть погибшие

Огонь по своим коллегам открыл один из сотрудников педагогического факультета.

В университете Османгази в городе Эскишехир на западе Турции произошла стрельба, в результате которой погибло по меньшей мере четыре человека, еще три человека получили ранения.

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По предварительной информации, стрельба произошла на третьем этаже здания педагогического факультета около 15:00, сообщает NTV. Огонь по своим коллегам открыл научный сотрудник университета. Мотивы его поступка в настоящее время не установлены.

На данный момент известно, что в результате стрельбы убиты заместитель декана, секретарь, научный сотрудник и лектор педагогического факультета.

К зданию, где произошла стрельба, вызвавшая большую панику, прибыли полицейские и машины скорой помощи.

Сотрудникам службы безопасности университета удалось поймать стрелка. Его доставили в полицейский участок.