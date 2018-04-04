Стрельба в штаб-квартире YouTube: подозреваемая найдена мертвой, есть раненные (фото, видео)
В штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии произошла стрельба.
Стрельбу открыла женщина, ранившая несколько человек, пишет Reuters.
Как сообщил шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини, полиция обнаружила в здании троих раненых и одного застрелившегося человека. Полиция полагает, что это была стрелявшая женщина.
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По данным полиции, троих раненных доставили в местную больницу. Один из пострадавших, 36-летний мужчина, попал в больницу Сан-Франциско в критическом состоянии. Также в серьезном состоянии госпитализирована 32-летняя женщина.
Полиция не предоставила какую-либо информацию о стрелявшей и ее возможных мотивах.
Правоохранители отметили Reuters, что стрельба не имеет отношения к терроризму.
Телеканал KRON 4 сообщил, что свидетели рассказали о 20 услышанных ими выстрелах. По их словам, первые выстрелы прогремели возле кафе.
Как сообщал УНИАН, ранее полиция Калифорнии сообщила о стрельбе возле штаб-квартиры компании YouTube. По неподтвержденным данным местных СМИ, стрелком была женщина.