Директор Каннского кинофестиваля придумал наказание звездам за порчу красной дорожки своими селфи (видео)

Звездам запретили делать селфи во время красной дорожки на Канском кинофестивале из-за задержек программы.

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что тех, кто будет задерживаться на красной дорожке ради селфи, не будут пускать на просмотр фильмов.

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Касаться это правило как обычных зрителей, так и звезд, которых на главный фестиваль Европы приезжает сотни. Своими селфи они задерживают программу мероприятия и портят его элегантный стиль.

Он отметил, что селфи противоречит идее красной ковровой дорожки, поскольку упрощает церемонию. Также Фремо сказал, что позирование для селфи забирает много времени, вследствие чего мероприятие выбивается из регламента.

Еще одним нововведением станет одновременный просмотр фильмов прессой и зрителями, поскольку, в случае критики творцы картин приходят на дорожку в плохом настроении. 71-й Каннский кинофестиваль пройдет во Франции с 8 по 19 мая 2018 года.