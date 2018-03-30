Американские дипломаты начали покидать генконсульство в Петербурге (фото, видео)

У генконсульства США в Петербурге ажиотажа и спешных сборов не наблюдалось.

Автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генерального консульства США в Петербурге.

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По меньшей мере четыре внедорожника с дипломатическими номерами выехали из внутреннего двора консульства на Фурштатской улице, передает "РИА Новости".

Около 11:20 из здания начали выносить коробки, пакеты и мебель. Под прицелом теле- и фотокамер вещи грузят в автомобили, которые затем уезжают.

Также полиция задержала мужчину, который кинул стакан с кофе в здание консульства. Он выкрикивал нецензурные требования к американским дипломатам покинуть Россию и снять американский флаг.

В Санкт-Петербурге мужчина, проходя мимо генерального консульства США, бросил в здание стакан с кофе. @USinStPetepic.twitter.com/Mx5MARwvIQ — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) March 30, 2018

Утром за день до закрытия у генконсульства США в Петербурге ажиотажа и спешных сборов не наблюдалось.

Как ранее заявлял глава МИД РФ, Москва ответит на закрытие генконсульства в Сиэтле зеркально - закрытием американского димпломатического представительства в Санкт-Петербурге.