Американские дипломаты начали покидать генконсульство в Петербурге (фото, видео)

12:44, 30 марта 2018
Мир
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Консульство покидают американские дипломаты / Скр

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По меньшей мере четыре внедорожника с дипломатическими номерами  выехали из внутреннего двора консульства на Фурштатской улице, передает "РИА Новости".

Около 11:20 из здания начали выносить коробки, пакеты и мебель. Под прицелом теле- и фотокамер вещи грузят в автомобили, которые затем уезжают.

Также полиция задержала мужчину, который кинул стакан с кофе в здание консульства. Он выкрикивал нецензурные требования к американским дипломатам покинуть Россию и снять американский флаг.

Утром за день до закрытия у генконсульства США в Петербурге ажиотажа и спешных сборов не наблюдалось. 

Как ранее заявлял глава МИД РФ, Москва ответит на закрытие генконсульства в Сиэтле зеркально - закрытием американского димпломатического представительства в Санкт-Петербурге.

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Теги: #Россия#генконсульство#Санкт-Петербург