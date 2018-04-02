Генконсульство России в Сиэтле окончательно прекратило работу

Дипломаты выполнили предписания американских властей и освободили здание в обозначенный срок — до конца 1 апреля.

Из генерального консульства России в Сиэтле вывезли все вещи.

Об этом сообщил РИА Новости консул-советник Халит Айсин.

Таким образом, дипломаты выполнили предписания американских властей и освободили здание в обозначенный срок — до конца 1 апреля.

По словам Айсина, сотрудникам Госдепа предложили подняться и осмотреть помещение, но те отказались.

"Они сказали, что посетят наш офис завтра. Будет присутствовать консул — на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут", — добавил он.

По его словам, все документы и вещи перевезли в резиденцию генконсула РФ. Также там начал работу штаб, который подготовит вывоз вещей в другие диппредставительства и консервацию здания.

Читайте такжеРФ направила в Организацию по запрещению химоружия 13 вопросов по делу отравления Скрипаля

Как сообщал УНИАН, ситуация вокруг отравления бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании выдворило 23 российских дипломата и заявило о прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала такое же количество британских дипломатов.

После этого ряд стран заявили о решении выслать российских дипломатов. В частности, США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле. Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов. 30 марта МИД РФ заявил об объявлении персонами «нон грата» дипломатов из 23 стран, включая Украину.