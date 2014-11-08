Батальон стран Балтии присоединится к Силам быстрого реагирования НАТО
01:26, 08 ноября 2014Мир
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Главнокомандующие вооруженными силами Литвы, Латвии и Эстонии договорились выделить в 2016 году на дежурство в Силах быстрого реагирования НАТО совместный трехсторонний батальон численностью около тысячи военнослужащих.
Батальон стран Балтии присоединится к Силам быстрого реагирования НАТО / NATO.int
Об этом сообщили в литовском оборонном ведомстве, пишет DELFI.
Эти планы главкомы ВС Эстонии, Латвии и Литвы Рихо Террас, Раймондс Граубе и Йонас Витаутас Жукас обсудили на латвийском полигоне Адажи.
Встречи главкомов ВС стран Балтии проводятся два раза в год, в следующем году эти встречи планируются в Литве.
Добавим, что страны Балтии намерены принять участие в миссии НАТО Resolute Support в Афганистане, которая начнется в 2015 году. Для обучения афганских силовиков на севере страны Литва, Латвия и Эстония направят порядка 100, 30 и 25 солдат соответственно.
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