Батальон стран Балтии присоединится к Силам быстрого реагирования НАТО

Об этом сообщили в литовском оборонном ведомстве, пишет DELFI.

Эти планы главкомы ВС Эстонии, Латвии и Литвы Рихо Террас, Раймондс Граубе и Йонас Витаутас Жукас обсудили на латвийском полигоне Адажи.

Встречи главкомов ВС стран Балтии проводятся два раза в год, в следующем году эти встречи планируются в Литве.

Добавим, что страны Балтии намерены принять участие в миссии НАТО Resolute Support в Афганистане, которая начнется в 2015 году. Для обучения афганских силовиков на севере страны Литва, Латвия и Эстония направят порядка 100, 30 и 25 солдат соответственно.