Связанные со спецслужбами дипломаты РФ покинули Германию
Четверо российских дипломатов, которых Берлин решил выслать в рамках акции в поддержку Великобритании после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, покинули территорию Германии.
Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщили в МИД ФРГ и посольстве РФ в Берлине, передает DW.com.
Первый секретарь российского диппредставительства Денис Микерин сообщил, что дипломаты покинули страну в минувшие выходные.
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Представитель немецкого МИД заявил, что были высланы именно эти лици из-за их "связи со спецслужбами" согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях. При этом, по его словам, Россия может заменить высланных дипработников новыми. Высылка российских дипломатов из Германии произошла впервые за десять лет.
В ответ на действия Германии Россия применила зеркальные меры - она также высылает четырех немецких дипломатов. По данным информагентства dpa, до 6 апреля Россию должны покинуть военный и военно-воздушный атташе посольства Германии в Москве, а также и сотрудники федеральной полиции и Федеральной разведывательной службы Германии (BND).
Продолжается высылка российских дипломатов и из других стран. На прошлых выходных в Россию вернулись дипработники из США. В аэропорт Внуково прибыли два самолета со 171 российским гражданином из Вашингтона и Нью-Йорка - 60 дипломатов, а также члены их семей.