Связанные со спецслужбами дипломаты РФ покинули Германию

09:49, 03 апреля 2018
Мир
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Флаг Германии, иллюстрация / REUTERS

Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщили в МИД ФРГ и посольстве РФ в Берлине, передает DW.com.

Первый секретарь российского диппредставительства Денис Микерин сообщил, что дипломаты покинули страну в минувшие выходные.

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Представитель немецкого МИД заявил, что были высланы именно эти лици из-за их "связи со спецслужбами" согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях. При этом, по его словам, Россия может заменить высланных дипработников новыми. Высылка российских дипломатов из Германии произошла впервые за десять лет.

В ответ на действия Германии Россия применила зеркальные меры - она также высылает четырех немецких дипломатов. По данным информагентства dpa, до 6 апреля Россию должны покинуть военный и военно-воздушный атташе посольства Германии в Москве, а также и сотрудники федеральной полиции и Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

Продолжается высылка российских дипломатов и из других стран. На прошлых выходных в Россию вернулись дипработники из США. В аэропорт Внуково прибыли два самолета со 171 российским гражданином из Вашингтона и Нью-Йорка - 60 дипломатов, а также члены их семей.

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Теги: #Россия#Германия#дипломаты