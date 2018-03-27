В Кемерово подсчитали пропавших без вести при пожаре в ТЦ

70% пропавших без вести - дети от 10 до 13 лет.

В штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщили, что к настоящему моменту к ним поступила информация о 85 лицах, которые предположительно пропали без вести.

"Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести - дети, средний возраст - 10-13 лет", - сказал собеседник "Интерфакса".

Он отметил, что данные планируется передать в полицию.

Ранее во вторник член инициативной группы Расим Яролиев, составляющий на площади альтернативный список пропавших без вести на пожаре, сообщил, что ему предоставили информацию о 78 пропавших, из которых около 70 - дети.

Во вторник на площади Советов проходит массовый стихийный митинг, на котором выступают родственники погибших и выжившие. Акция продолжается уже шесть часов, однако к настоящему времени около трети митингующих уже покинули площадь.

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Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.