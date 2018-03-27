В Пекин прибыла делегация из КНДР – СМИ сообщают о визите ким Чен Ына (фото, видео)
11:27, 27 марта 2018Мир
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Лидер КНДР, по сообщениям СМИ, мог прибыть в Китай на бронированном поезде.
REUTERS
В китайскую столицу неожиданно прибыла делегация из Северной Кореи. По сообщениям СМИ, в Пекин приехал сам северокорейский лидер ким Чен Ын, который, как считается, не совершал никаких заграничных поездок с 2011 года.
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Сообщалось, что лидер КНДР мог прибыть в Китай на бронированном поезде. На таком же поезде в свое время путешествовал бывший глава страны, отец Ким Чен Ына Ким Ир Сен.
Ким Чен Ын впервые за семь лет посетил Китая
Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая. Стороны готовы обсуждать прекращение ядерной и ракетной программы КНДР.
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