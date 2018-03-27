В Пекин прибыла делегация из КНДР – СМИ сообщают о визите ким Чен Ына (фото, видео)

Лидер КНДР, по сообщениям СМИ, мог прибыть в Китай на бронированном поезде.

В китайскую столицу неожиданно прибыла делегация из Северной Кореи. По сообщениям СМИ, в Пекин приехал сам северокорейский лидер ким Чен Ын, который, как считается, не совершал никаких заграничных поездок с 2011 года.

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Сообщалось, что лидер КНДР мог прибыть в Китай на бронированном поезде. На таком же поезде в свое время путешествовал бывший глава страны, отец Ким Чен Ына Ким Ир Сен.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая. Стороны готовы обсуждать прекращение ядерной и ракетной программы КНДР.