В Пекин прибыла делегация из КНДР – СМИ сообщают о визите ким Чен Ына (фото, видео)

11:27, 27 марта 2018
Мир
1021
REUTERS

Читайте такжеСМИ сообщили о секретном канале связи между США и КНДР

Сообщалось, что лидер КНДР мог прибыть в Китай на бронированном поезде. На таком же поезде в свое время путешествовал бывший глава страны, отец Ким Чен Ына Ким Ир Сен.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая. Стороны готовы обсуждать прекращение ядерной и ракетной программы КНДР.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #КНДР#Ким Чен Ын