Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая

Лидеры США и Южной Кореи обсудили усилия, касающиеся будущего взаимодействия с Северной Кореей.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца мая.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

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Президент США провел телефонный разговор с президентом Республики Корея (Южная Корея) Мун Чжэ Ином. Они обсудили текущие усилия по подготовке их будущих контактов с Северной Кореей.

«Лидеры подтвердили важность вынесения выводов из ошибок прошлого и обязались относительно дальнейшего, тесного взаимодействия по сохранению максимального давления на режим Северной Кореи. Лидеры согласились, что конкретные действия, а не слова, станут ключом для создания постоянной безъядерной зоны на Корейском полуострове», - подчеркивается в заявлении.

«Президент Трамп повторил свое намерение встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца мая», - подчеркивается в заявлении.

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Также лидеры США и Южной Кореи выразили осторожный оптимизм относительно последних событий и подчеркнули, что, если Северная Корея «выберет правильный путь, она все еще имеет шанс на «более светлое будущее».

Как сообщалось, в феврале спортсмены из КНДР приняли участие в Зимней Олимпиаде в Южной Корее. Атлеты двух Корей прошли во время открытия под общим флагом. Это событие было расценено как важный сигнал снижения напряженности в отношениях этих стран.

В середине февраля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить КНДР «как можно быстрее». Это приглашение передала Мун Чжэ Ину сестра главы Северной Кореи во время посещения Олимпиады в Пхёнчхане. Мун Чжэ Ин в ответ на это заявил, что для встречи должны быть созданы необходимые условия, в том числе - возобновление диалога между КНДР и США.