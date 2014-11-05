Забастовка машинистов: в Германии остановились грузовые поезда, на очереди - пассажирские

В Германии началась 100-часовая забастовка машинистов железнодорожных составов.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, в 15.00 прекратили работу машинисты грузовых поездов. В 2 часа ночи 6 ноября забастовка парализует и пассажирские перевозки на железных дорогах ФРГ. Акция протеста завершится 10 ноября в 4 часа утра.

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Между тем немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn заявил, что намерен сохранить в дни забастовки около трети всех перевозок, привлекая к работе машинистов, не являющихся членами профсоюза GDL.

Забастовку объявил накануне Немецкий профсоюз машинистов GDL в связи с продолжающимся тарифным конфликтом с Deutsche Bahn. Профсоюз хочет в будущем представлять не только интересы машинистов, но и всего персонала поездов. Руководство железнодорожного концерна выступает против этого. Последний раунд переговоров между двумя сторонами был сорван 2 ноября. Как утверждают в Deutsche Bahn, это произошло незадолго до подписания документа, предлагающего возможный вариант решения тарифного конфликта.