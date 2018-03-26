Лидер КНДР совершил неожиданный визит в Китай – СМИ

22:00, 26 марта 2018
Мир
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Ким Чен Ын / REUTERS

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает Радио Свобода.

Журналисты отмечают, что это его первая известная поездка за границу с 2011 года, когда он возглавил КНДР.

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Пока нет информации о длительности визита Ким Чен Ына в Китай и о его встречах.

Японская газета Kyodo News писала, что Ким Чен Ын прибыл в Пекин специальным поездом. По словам журналистов, поезд был похожим на тот, который незадолго до своей смерти использовал отец лидера Северной Кореи Ким Чен Ыр во время визита в Китай в 2011 году.

Официального подтверждения информации о визите пока нет.

Ким Чен Ыр умер в декабре 2011 года в возрасте 69 лет. Это привело к наследованию власти в Пхеньяне самым молодым из трех его сыновей – Ким Чен Ыном, которому на то время было, как считают, 26 лет. Ким Чен Ын был провозглашен наследником еще в 2009 году.

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Теги: #Китай#КНДР#Ким Чен Ын