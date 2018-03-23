Премьер Франции назвал захват заложников в городе Треб вероятным терактом

15:31, 23 марта 2018
Мир
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Захвачен супермаркет в Нужно / REUTERS

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Об этом в своем Twitter заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Он сообщил, что в связи с этой ситуацией сокращает свой визит до Мюлуза и возвращается в Париж.

Как сообщал УНИАН, из супермаркета во французском городе Треб, где вероятный сторонник ИГИЛ в пятницу захватил заложников, были освобождены все пленники.

По информации мэра города Эрика Менасси, сейчас в здании остается злоумышленник и один офицер полиции. Всех других заложников освободили. Об их количестве не сообщается.

По данным французских СМИ, в результате захвата заложников в супермаркете города Треб погиб один или два человека. Мужчина, захвативший заложников, заявил о своей принадлежности к террористической группировке "Исламское государство". Антитеррористический отдел прокуратуры Парижа взялся за расследование инцидента.

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Теги: #теракт#Франция