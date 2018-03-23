Во Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете, есть погибшие

14:34, 23 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом в эфире французского телеканала BFM TV заявил мэр города Эрик Менасси, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

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По его словам, в здании остается злоумышленник и один офицер полиции. Всех других заложников освободили. Об их количестве не сообщается.

По данным издания Le Figaro, преступник вооружен ножом, пистолетом и гранатами.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп описал ситуацию как "очень серьезную". На место отправился министр внутренних дел Жерар Коллон.

По данным французских СМИ, в результате захвата заложников в супермаркете города Треб погиб один или два человека.

Мужчина, захвативший заложников, заявил о своей принадлежности к террористической группировки "Исламское государство". Антитеррористический отдел прокуратуры Парижа взялся за расследование инцидента.

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Теги: #Франция#захват заложников