Во Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете, есть погибшие
Из супермаркета в южном французском городе Треб, где предполагаемый сторонник ИГИЛ в пятницу захватил заложников, освободили всех пленников.
Об этом в эфире французского телеканала BFM TV заявил мэр города Эрик Менасси, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
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По его словам, в здании остается злоумышленник и один офицер полиции. Всех других заложников освободили. Об их количестве не сообщается.
По данным издания Le Figaro, преступник вооружен ножом, пистолетом и гранатами.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп описал ситуацию как "очень серьезную". На место отправился министр внутренних дел Жерар Коллон.
По данным французских СМИ, в результате захвата заложников в супермаркете города Треб погиб один или два человека.
Мужчина, захвативший заложников, заявил о своей принадлежности к террористической группировки "Исламское государство". Антитеррористический отдел прокуратуры Парижа взялся за расследование инцидента.