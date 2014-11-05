Высокая активность авиации РФ свидетельствует о тестировании системы обороны стран НАТО - эксперт

Российская Федерация представляет реальную угрозу для государств НАТО, и зафиксированная в последнее время высокая активность российской военной авиации свидетельствует о тестировании системы обороны стран альянса.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев выразил в эфире TVN24.

"Это не только вопрос пропаганды. Это также изучение систем противовоздушной обороны и быстрого реагирования. В том числе времени реакции самолетов на потенциального противника", - сказал он, комментируя все более частое нарушение российскими военными самолетами воздушного пространства европейских стран.

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"Если говорить откровенно, то это изучение ситуации перед подготовкой агрессивной операции", - заявил эксперт, выразив мнение, что такая операция в действительности может состояться.

Шереметьев отметил, что Россия проигрывает странам НАТО в противостоянии обычных вооруженных сил и имеет лишь равные силы ядерного потенциала, которые может использовать.

"Я когда-то сказал, что Путин может использовать атомную бомбу. Когла люди слышат такое, то говорят: «Нет!». Это была бы катастрофа! А я спрашиваю: если сбросит не большую бомбу, а небольшой заряд, который уничтожит город или городок, будет ли это причиной мирового конфликта? По-моему - нет", - сказал эксперт.

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Шереметьев отметил, что делает такой вывод на основании того, как мир отреагировал на сбитый пророссийскими боевиками пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний» в июле этого года в Донецкой области.

"Я был разочарован реакцией Запада. После сбитого сепаратистами малайзийского самолета думал, что планка будет поставлена так высоко, что заставит Путина остановиться. А в действительности этот вопрос перестал существовать", - сказал он.

Эксперт назвал очень рискованным использование россиянами ядерного оружия и выразил мнение, что Россия все-таки будет пытаться продвигаться на запад "миллиметр за миллиметром".

"Россия сейчас думает, как ей зайти на территорию стран, которые входят в НАТО. Насколько НАТО будет в действительности реагировать", - отметил он.

"Угроза со стороны России очень реальная", - подчеркнул Шереметьев.

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Как сообщал УНИАН, 4 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские военные самолеты в этом году нарушили воздушное пространство стран альянса более 100 раз, что в три раза больше, чем за весь прошлый год.

В мае польский телеканал TVN24 обнародовал сравнительный анализ потенциала вооруженных сил 28-ми стран НАТО и России, который свидетельствовал о том, что РФ не имела бы никаких шансов на победу в противостоянии при использовании только обычных вооружений.

Страны альянса тратят на оборону 950 млрд долларов, что в свыше 10 раз больше, чем Россия. НАТО также имеет в несколько раз больше военных и современной военной техники.