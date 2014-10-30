Die Welt: Истребители над Европой - Путин тестирует обороноспособность НАТО

Об этом сообщает Клеменс Вергин в своей статье «Истребители над Европой - Путин тестирует обороноспособность НАТО», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Угрожающие маневры России в европейском воздушном пространстве становятся все более интенсивными. В среду в Брюсселе НАТО объявило, что альянс в течение последних нескольких дней наблюдал «обширную» деятельность российских ВВС в Европе. В течение двух дней, бомбардировщики дальнего действия и истребители были задействованы в «учениях» на Балтийском и в Северном море, а также на Черном море, заявил Североатлантический альянс. Самолеты НАТО поднялись в воздух с четырех баз, чтобы перехватить российские боевые соединения.

По данным НАТО, во вторник и среду в международном воздушном пространстве над Балтийским, Северным и Черным морем были зарегистрированы четыре группы истребителей и бомбардировщиков дальнего действия. Вследствие этого, самолеты в течение всего времени их полета сопровождались истребителями из разных стран НАТО и преследовались силами воздушного наблюдения НАТО.

Российские военные машины не передали никакого даже частичного плана полетов властям в области гражданской авиации и не поддерживали с ними радиосвязи, что является угрозой для гражданской авиации, пояснил представитель НАТО. Таким образом, с начала года в более чем 100 случаях были перехвачены российские самолеты, что почти в три раза больше, чем в 2013 году. Отправка истребителей является стандартной реакцией в случае приближения неопознанных самолетов к воздушному пространству НАТО.

Интенсивность увеличивается

Последние случаи показывают новую, агрессивную модель поведения российских вооруженных сил, которую мы наблюдаем в течение длительного времени. «Россияне тестируют наши воздушные границы уже многие годы», рассказал газете «Die Welt» один из представителей альянса. Тем не менее, угрожающие приближения к воздушному пространству отдельных государств НАТО сегодня, похоже, стали все более частыми и интенсивными, и сейчас, по-видимому, задействовано большее количество российских самолетов, чем раньше. Несколько дней назад представитель НАТО сказал в интервью «Голосу Америки», что «уровень этих провокационных полетов выше, чем в разгар холодной войны».

Во вторник, два истребителя бундесвера «Eurofighter» поднялись над Балтикой, чтобы отстранить строй из семи российских истребителей от Балтийского воздушного пространства. Хотя россияне ранее сообщили план полета контролю воздушного пространства, но затем они не поддерживали связи с гражданским контролем воздушного пространства. Далее по маршруту полета в воздух поднялись также датские, финские и шведские самолеты, чтобы защитить свое воздушное пространство.

Более серьезным был строй самолетов на следующий день, состоящий из четырех бомбардировщиков дальнего действия и четырех самолетов-заправщиков, которые без какого-либо предварительного уведомления, без включенного транспондера авиационной связи и без поддержания радиосвязи с гражданским контролем воздушного пространства были обнаружены вблизи норвежского воздушного пространства над Северным морем. На маршруте строя с севера на юг в воздух поднялись норвежские, британские и португальские самолеты, чтобы перехватить истребители.

В тот же день строй поменьше, состоящий из двух бомбардировщиков дальнего действия и двух самолетов-заправщиков, был перехвачен над Черным морем турецкими военными самолетами, а строй с большим количеством самолетов – снова вблизи воздушного пространства стран Балтии над Балтийским морем. Заметное учащение.

«Изменение поведения России»

Только во вторник новый генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию «The Wall Street Journal» обратил внимание на эти изменения российской позиции. «Мы пережили смену поведения России. Конечно, в большей степени в Украине, но мы также зафиксировали повышенную военную активность в других частях Европы, на границах других стран НАТО и, например, в Балтийском море», сказал Столтенберг.

Поэтому, «План готовности к действиям» также очень важен для восточных государств. Уже сейчас НАТО дислоцировало в регионе в пять раз больше самолетов, чем год назад, и больше кораблей как в Балтийском, так и в Черном море. Военные эксперты обычно оценивают российские полеты в непосредственной близости от воздушного пространства НАТО как угрозу и как попытку систематического сбора данных о времени реакции НАТО в случае агрессии.