Политика России представляет угрозу для Польши – глава МИД

Россия стремится к пересмотру политического порядка в Европе путем дестабилизации регионов по соседству с Польшей.

Министерство иностранных дел Польши назвало политику России угрозой для своей страны.

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Об этом заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович во время своего выступления в Сейме относительно целей польской внешней политики, передает ЕвроПравда.

"Угрозой для субъектности Польши в международных отношениях является политика России" - сказал Чапутович.

По его словам, Россия стремится к пересмотру политического порядка в Европе, установленного после 1989 года.

"Инструментами достижения этой цели является дестабилизация регионов по соседству с Польшей, действия, направленные на обострение политических противоречий внутри отдельных стран и между ними, подрыв трансатлантического единства и углубление раскола в ЕС" - заявил министр.

Среди основных целей Польши Чапутович называет укрепление безопасности в регионе, опирающейся на Североатлантический альянс.