МИД России пригласил на встречу послов всех зарубежных государств по делу отравления Скрипаля

Официальный представитель МИД Захарова заявила, что планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств.

Министерство иностранных дел России пригласило 21 марта послов всех зарубежных государств в Москве для обсуждения дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ», - сказала она.

По словам Захаровой, «планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны».

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Как сообщал УНИАН, 20 марта 23 российских дипломатов, которых британское правительство решило выслать в ответ на отравление бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, покинули территорию Великобритании. Дипломаты, которых премьер Мэй назвала шпионами, утром сели в три автобуса и покинули территорию посольства в Лондоне. Позже они пересели на самолет в Москву.

Экс-разведчика Скрипаля и его дочь обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработали в России.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице в «критическом, но стабильном» состоянии.