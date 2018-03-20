"Прощание славянки": как российских дипломатов выдворяли из Британии (фото, видео)
18:42, 20 марта 2018Мир
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Такой шаг стал ответом на отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в причастности к которому Лондон обвиняет Россию.
Великобритания сегодня выдворила российских дипломатов по делу экс-агента Скрипаля.
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Дипломаты и члены их семей выехали в аэропорт для вылета в Россию, отъезд с территории диппредставительства прошел под марш «Прощание славянки».
Такой шаг стал ответом на отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в причастности к которому Лондон обвиняет Россию.
Как сообщал УНИАН, сегодня истек срок ультиматума, который Лондон выдвинул России из-за отравления Скрипаля.
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