Британские спецслужбы ищут специалистов, владеющих русским и китайским языками

Центр правительственной связи Великобритании, в чьи полномочия входит обеспечение радиоэлектронной разведки, начнет набор русскоязычных сотрудников. Об этом сообщает Дождь cо ссылкой на The Times.

Кроме того, спецслужбы Соединенного Королевства будут проводить большой набор специалистов, владеющих китайским языком.

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Как пишет Times, поиск технических специалистов связан с участившимися попытками проникновения в правительственные системы сообщения. Помимо Центра правительственной связи, русскоязычных сотрудников будут набирать МИ5 и МИ6. Рекрутинг начинается в ноября 2014 года. Информация о наборе уже появилась на их официальных сайтах.

Издание также отмечает, что раньше в эти ведомства, в основном, набирали сотрудников со знанием арабского языка.