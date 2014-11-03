Британский регулятор рассматривает семь жалоб на новости и документальные фильмы Russia Today

Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, речь идет о предвзятости и искажении фактов при освещении конфликта в Украине. Ранее Ofcom лишил лицензии на вещание контролируемую властями Ирана компанию Press TV.

Представитель Ofcom Элиотт Болл, впрочем, отказался комментировать возможное лишение RT лицензии, по причине того, что расследование жалоб против российской компании продолжается.

Читайте такжеПольша отменила аккредитацию журналиста агентства «Россия сегодня»Тем временем RT добавила к своей англоязычной сетке вещания 5 часов, которые будут посвящены сугубо Великобритании, запустив новый канал RT UK, который планирует сделать третьим по популярности в стране. Российская компания также планирует вдвое увеличить штат своего лондонского бюро, доведя количество сотрудников до ста.

Напомним, Ангела Меркель подтвердила, что допускает возможность выхода Великобритании из Европейского Союза.